Vollering bedankt 'sterke ploeg' voor tweede eindzege in Vuelta

ALTO DE COTOBELLO (ANP) - Demi Vollering was uiteraard dolblij met haar tweede achtereenvolgende eindzege in de Vuelta Femenina, maar ze vergat niet haar ploeggenoten van FDJ-Suez te betrekken bij haar succes. "Het team was zo sterk. We hebben ook vandaag weer de controle gehad over de koers", zei de 28-jarige wielrenster in het flashinterview na de laatste etappe. Vollering gaf de rode trui glans door de slotrit naar de Alto de Cotobello te winnen. "Met dank aan de prestaties van het hele team."

Vollering zei ook dat ze heel graag beide bergetappes in deze Ronde van Spanje wilde winnen. "Dat is gelukt en ook daar ben ik heel blij mee. Anna van der Breggen was sterk in de laatste klim, dus ik wist dat ik iets moest overhouden. Ik voelde in de laatste kilometer dat er nog wat in me zat en kon een geslaagde aanval plaatsen."