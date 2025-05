MotoGP introduceert races met Harley-Davidson in 2026

LE MANS (ANP) - De MotoGP introduceert een nieuwe mondiale raceklasse met motoren van het beroemde Amerikaanse merk Harley-Davidson. De serie van twaalf races start in 2026, met steeds twee races tijdens zes grands prix verdeeld over Europa en de Verenigde Staten.

Rechtenhouder Dorna verwacht twaalf tot zestien rijders in het kampioenschap. Zij krijgen de beschikking over een Road Glide, een versie van een Harley-Davidson die is ontworpen als toermotor voor lange afstanden. De motor heeft bijvoorbeeld zijtassen.

"Dit is een gedurfde nieuwe stap voor Harley-Davidsons wereldwijde raceambities", aldus Jochen Zeitz, de directeur van Harley-Davidson, in een persbericht van de MotoGP. "We zijn verheugd met deze serie een ​​nieuwe vorm van racen op het wereldtoneel te brengen."