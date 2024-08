Vollering denkt dat crash haar nekte in Tour: rugpijn in klim

ALPE D'HUEZ (ANP) - Met tranen in de ogen verbeet Demi Vollering de teleurstelling. Ze won weliswaar de zware bergetappe naar Alpe d'Huez, maar kwam aan de meet vier seconden tekort om de Poolse Katarzyna Niewiadoma uit de gele trui te rijden. De titelverdedigster eindigde daardoor als tweede in de Tour de France Femmes. "Ik denk dat ik normaal gesproken meer had kunnen geven. Ik had zo'n last van mijn rug in de klim", zei ze bij de NOS. "Het was pijn die omhoog trok vanaf mijn stuitje. Precies de plek waar ik donderdag op was gevallen."

Die crash nekte haar vermoedelijk, maar Vollering had meer tegenslag in de slotetappe. Ze trok al op de Col du Glandon ten aanval, ruim 50 kilometer voor de finish. Alleen Paulien Rooijakkers kon haar volgen. "Ik voelde me goed en het zag er ook goed uit, want we hadden al snel een mooi gat. Jammer dat in de vallei een aantal meiden die nog in de groep zaten, volgens mij ook Lucinda Brand, volle bak reden voor Niewiadoma. Daardoor kwamen ze ineens weer heel dichtbij en moest ik ook weer vol gaan. Omdat Pauliena op een gegeven moment niet meer wilde overnemen, fietste ik in mijn eentje tegen de wind in. Dat heeft me denk ik ook genekt."

Toch voelde Vollering door de zware teleurstelling heen nog een beetje tevredenheid. "Ik ben heel trots op de manier waarop ik heb gereden. Ik heb een hele mooie etappe gewonnen en laten zien waartoe ik in staat ben. Maar het zure feit dat ik de Tour verlies op vier seconden, zit nu nog te veel aan de voorkant van mijn hoofd."