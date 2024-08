Sabalenka houdt Swiatek uit finale tennistoernooi Cincinnati

CINCINNATI (ANP/AFP) - Tennisster Iga Swiatek is er niet in geslaagd de finale te bereiken van het WTA-tennistoernooi van Cincinnati. De als eerste geplaatste Poolse ging in de halve eindstrijd in twee sets onderuit tegen de Belarussische Aryna Sabalenka: 6-3 6-3. Met de winst nam Sabalenka revanche voor de dit jaar verloren finales tegen Swiatek op de graveltoernooien van Madrid en Rome.

Sabalenka, tweevoudig winnares van de Australian Open, treft maandag in de finale de Amerikaanse Jessica Pegula of de Spaanse Paula Badosa.