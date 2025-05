Vollering draagt zege op aan alle mensen met mentale problemen

LAGUNAS DE NEILA (ANP) - Demi Vollering droeg haar zege in de vijfde etappe van de Vuelta Femenina donderdag op aan "alle mensen die het mentaal moeilijk hebben". Dat zei de Nederlandse renster van FDJ-Suez nadat ze in de beklimming naar de Lagunas de Neila al haar concurrenten had achtergelaten. Met haar ritwinst nam ze een voorschot op haar tweede eindzege in de Ronde van Spanje voor vrouwen.

Vollering vertelde in het flashinterview dat iemand dicht bij haar door een moeilijke tijd gaat. "En ik zie dat bij meer jonge mensen die worstelen. Vandaag heb ik alles gedaan wat ik mentaal kon. Ik voelde me mentaal zo sterk en ik ben trots op de ploeg."

Geëmotioneerd sprak ze te hebben gereden om mensen met mentale problemen te steunen. "Dankzij mijn mentaliteit kan ik mooie wedstrijden winnen. Maar bij sommige mensen gaat hun brein juist de andere kant op. Zij strijden met hun mentale gezondheid. Het is een groot probleem in deze wereld."

De Vuelta Femenina eindigt zaterdag.