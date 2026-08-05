COC krijgt prijs voor gelijkheid tijdens WorldPride

AMSTERDAM (ANP) - Belangenorganisatie COC Nederland heeft woensdag een prijs gekregen tijdens de WorldPride in Amsterdam, een internationaal evenement voor lhbtqia'ers. COC ontving een International Pride Award, als "voorvechter van gelijkheid" voor queer personen. De award wordt toegekend door VN-organisatie UNDP en lhbti-organisatie ILGA World.

Het COC, opgericht in 1946, is de oudste lhbti-organisatie ter wereld. De organisatie "versterkt bewegingen in hun strijd tegen criminalisering, geweld en discriminatie", stelt de jury.

Ook vier anderen kregen een award. Onder hen is de Zuid-Afrikaanse onderminister Mmapaseka Steve Letsike, die zich inzet voor de rechten van lhbti'ers in zuidelijk Afrika. Kaapstad is over twee jaar de volgende gaststad van de WorldPride, als eerste stad in Afrika.

Trans-activisten Marcela Dimonty uit Chili en Aggie Dennett Harmon uit Oeganda kregen een prijs omdat ze zich inzetten voor de rechten van trans personen. De Indiase arts Satendra Singh ontving een award als "buitengewone bondgenoot", omdat hij wil dat zijn collega's interseksualiteit niet behandelen als een ziekte.