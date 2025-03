Vollering geniet van winst in eerste gevecht met Van der Breggen

SIENA (ANP) - Waar Demi Vollering twee jaar geleden in de Strade Bianche nog bijna van de winst werd afgehouden door haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky, vocht ze nu een nog veel pikanter duel uit met Anna van der Breggen. Vollering (28) won het eerste en zeker niet het laatste gevecht tussen beide Nederlandse rensters in een topkoers dit jaar. De 34-jarige Zwolse was de afgelopen drie jaar haar trainster, maar keerde dit jaar terug op de fiets. "Ik ben supergelukkig. Het voelde net als vroeger om tegen Anna te rijden", vertelde Vollering in het flashinterview.

Ooit reden ze al tegen elkaar, tot Vollering in 2021 bij SD Worx ging fietsen waar ploeggenote Van der Breggen in haar laatste jaar nog tien overwinningen boekte. De jaren erna was de verhouding tussen beiden die van trainster en renster. Tot Vollering deze winter overstapte naar het Franse FDJ-Suez, waar ze wel weer de absolute kopvrouw is, en Van der Breggen weer ging fietsen. "Ik heb veel steun gehad van mijn ploeggenotes, met name Juliette (Labous) heeft geweldig veel werk voor me gedaan. Zeker toen een kopgroep wegreed en het gat steeds groter werd. Ik moest even denken aan een scenario als in de Omloop Het Nieuwsblad", zei Vollering. Daar wilden beide topploegen elkaar niet helpen met achtervolgen en werden de vroege vluchtsters nooit meer teruggezien.

"Ik wist dat ik in vorm was en iedereen mij als favoriet zag vandaag. Maar zo makkelijk is het niet. Zeker niet tegen Anna. Mooi om weer tegen haar te koersen. Ik merk ook hoe ik gegroeid ben ten opzichte van die eerste jaren dat we samen reden."