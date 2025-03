Frankrijk neemt stokje over van VS: dit zijn de afschrikwekkende raketonderzeeërs van Macron

Decennialang beschermde Amerika Europa met zijn 'nucleaire paraplu'. Nu die bescherming minder vanzelfsprekend is, speelt de Franse president Emmanuel Macron in op de situatie. Hij benadrukt de rol van de vier Franse raketonderzeeërs, een machtig wapen waar zelfs Rusland rekening mee houdt.

Le Triomphant, Le Téméraire, Le Vigilant en Le Terrible zijn de stille reuzen van de Franse marine. Zodra ze onder water verdwijnen, zijn ze onvindbaar. Hoe stil ze kunnen opereren, bleek in 2009 toen Le Triomphant per ongeluk in botsing kwam met een Britse onderzeeër in de Atlantische Oceaan. Geen van beide had de ander opgemerkt. De 138 meter lange schepen wegen 14.000 ton, zwaarder dan de Eiffeltoren. "Ze maken nog minder geluid dan een garnaal", verklaarde destijds de Franse minister van Defensie.

Onzichtbare dreiging onder water

Frankrijk houdt al meer dan vijftig jaar onafgebroken minstens één nucleaire onderzeeër op patrouille. Die vaart op ongeveer driehonderd meter diepte en komen alleen boven voor onderhoud bij hun basis in Brest, Bretagne. Elke onderzeeër draagt zestien ballistische raketten, die elk voorzien zijn van zes tot tien kernkoppen. Die zijn acht keer krachtiger dan de bom op Hiroshima en kunnen doelen raken op meer dan 6000 kilometer afstand. Met een snelheid van 25 keer het geluid bereiken ze hun bestemming in enkele minuten.

Het leven aan boord is strikt gereguleerd. De 112 bemanningsleden hebben voldoende voedsel voor zeventig dagen. "De mannen van de schaduw", zo worden ze in Frankrijk genoemd. Contact met familie is beperkt: één keer per week mogen ze een bericht van maximaal veertig woorden ontvangen, zonder de mogelijkheid om te antwoorden. De Franse president is de enige die de nucleaire codes beheert en een aanval kan bevelen. In lijn met het non-proliferatieverdrag geldt: Frankrijk zal nooit als eerste een kernwapen inzetten. De dreiging van bezit alleen is de kracht van afschrikking.

Nucleaire positie van Frankrijk binnen Europa

Frankrijk besteedt jaarlijks 5,6 miljard euro aan zijn kernwapenprogramma. Naast de vier raketonderzeeërs heeft het land zes kleinere nucleaire onderzeeërs, uitgerust met torpedo’s voor gevechten onder water. Daarnaast zijn er Rafale-gevechtsvliegtuigen die met kernwapens kunnen worden bewapend. Dit arsenaal is waar Macron naar verwijst wanneer hij zegt dat hij "de afschrikkingsmacht" wil inzetten om "bondgenoten op het Europese continent te beschermen".

Wereldwijd beschikken alleen de Verenigde Staten, China, Rusland en India over nucleaire raketonderzeeërs. Binnen Europa heeft enkel het Verenigd Koninkrijk een vergelijkbaar arsenaal. Ook zij hebben vier van deze schepen, met namen als Vigilant en Victorious, die dezelfde boodschap uitdragen als Le Vigilant en Le Triomphant: wees gewaarschuwd.

