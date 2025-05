Vollering wint bergrit en pakt leiderstrui in Ronde van Spanje

LAGUNAS DE NEILA (ANP) - Wielrenster Demi Vollering heeft in de vijfde etappe de Ronde van Spanje naar haar hand gezet. Ze soleerde in de 120 kilometer lange bergrit naar de winst op de steile slotklim naar Lagunas de Neila en nam de rode leiderstrui over van Femke Gerritse.

De etappe ontplofte op de Lagunas de Neila, een klim van 6,5 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 9 procent. Vollering won er in 2022 al een rit in de Ronde van Burgos en verzekerde zich er een jaar later van de eindzege in diezelfde ronde. Ook dit jaar was de topfavoriete voor de eindzege onnavolgbaar. Vollering versnelde op ongeveer 3 kilometer van de top, kreeg nog even de Zwitserse Marlen Reusser mee, maar kwam al snel alleen te rijden.

Haar voorsprong aan de finish was 24 seconden op Reusser, die als tweede arriveerde. Anna van der Breggen eindigde als derde op 56 seconden.