Starmer: heffing VS op Brits staal naar nul, autotarief verlaagd

SOLIHULL (ANP) - De Verenigde Staten hebben de heffingen op Brits staal en aluminium geschrapt, zei premier Keir Starmer van het Verenigd Koninkrijk. Ook gaan de Amerikaanse heffingen op Britse auto's sterk omlaag, zei hij over een handelsdeal met Donald Trump.

Starmer maakte de details van de overeenkomst bekend in de grootste autofabriek van het Verenigd Koninkrijk, van Jaguar Land Rover. De belasting op Britse auto's die naar de VS worden geëxporteerd wordt voor 100.000 auto's per jaar verlaagd van 27,5 procent naar 10 procent.

Trump voerde ook importheffingen van 25 procent in op al het staal en aluminium uit het buitenland. Voor het Verenigd Koninkrijk is dat tarief nu verlaagd naar nul, zei hij in de persconferentie.

Britse kwaliteitseisen

De Amerikaanse markt is belangrijk voor Britse autofabrikanten. Het Verenigd Koninkrijk exporteerde vorig jaar voor 9 miljard pond aan auto's naar de VS, waarmee het na de Europese Unie de belangrijkste afzetmarkt is voor de Britse auto-industrie.

De premier bevestigde ook dat beide landen hun markten voor rundvlees openen, maar er wordt volgens hem niet gemorreld aan Britse kwaliteitseisen. Boeren uit het Verenigd Koninkrijk kunnen jaarlijks tot 13.000 ton rundvlees naar de VS exporteren zonder heffingen.

Beginpunt onderhandelingen

De Britse regering benadrukte dat het om een beginpunt voor verdere onderhandelingen ging. Zo handhaven de Amerikanen een algehele heffing van 10 procent op de meeste Britse producten. Op de vraag van een journalist of de Britten er niet alsnog slechter voorstaan dan voordat Trump extra importheffingen invoerde, zei hij: "Je moet je afvragen of het beter is dan waar we gisteren stonden."