ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vollering wint door lawine ingekorte bergetappe Giro

Sport
door anp
zaterdag, 06 juni 2026 om 16:44
anp060626118 1
SESTRIERE (ANP) - Demi Vollering (FDJ United - SUEZ) heeft de achtste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse nummer 2 van het algemeen klassement was de sterkste in een sprint bergop tussen de top 4 van het klassement. Isabella Holmgren uit Canada werd tweede op 3 seconden, net voor de Duitse Antonia Niedermaier. Klassementsleider Anna van der Breggen werd vierde op 5 seconden en behoudt de roze leiderstrui met nog één etappe te gaan.
De etappe werd ingekort vanwege een lawine, die de weg vlak onder de top van de Colle delle Finestre onbegaanbaar maakte. Daardoor werd de eindstreep een kilometer onder de top van de zware en deels onverharde klim gelegd. De afdaling van de Finestre en de klim naar de beoogde finishplaats Sestriere verdwenen uit het parcours. De organisatie sprak van een "onstabiel ijsvlak dat op de weg zou kunnen vallen".
loading

POPULAIR NIEUWS

143867878 l normal none

Wat kun Je doen tegen grijs haar?

255028335_m

Hoe ‘nephoning’ je keukenkastje binnensluipt: bijna helft van geïmporteerde honing is geen honing

188371889_m

Draag jij een smartwatch? Waarom je dat beter niet kunt doen

Scherm­afbeelding 2026-06-06 om 06.30.31

Wall Street krijgt de grootste tik van het jaar — is dit het begin van de ommekeer?

shopping

Pokémon Go-spelers trainden zonder te weten militaire drones

anp060626054 1

Iran valt Amerikaanse bases aan in Koeweit en Bahrein

Loading