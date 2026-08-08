Vollering zag in 'déjà vu' dat ze het geel zou veroveren in Nice

NICE (ANP) - Demi Vollering zag in een "déjà vu" voor zich dat ze de gele trui zou veroveren in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femmes. Dat zei de Nederlandse kopvrouw van FDJ United-Suez na afloop van de etappe in het flashinterview. Vollering kwam na een aanval in de finale alleen aan op de Promenade des Anglais in Nice en heeft met nog één rit te gaan 8 seconden voorsprong op de Poolse Kasia Niewiadoma.

Vollering beschreef dat ze in het voorjaar tijdens de verkenning het gevoel had gehad dat ze in Nice de gele trui zou veroveren. "Vanochtend kwam dat déjà vu weer terug en dacht ik misschien klopt het wel, misschien is dit wel hoe het moet zijn", zei Vollering. Tijdens de etappe bleef ze zich eraan herinneren dat ze het kon klaarspelen, "en dat we het op zijn minst moesten proberen en heel diep moesten graven".

"Ik denk dat dit bewijst dat als je echt ergens in gelooft, als je echt groots droomt over iets, dat het niet uitmaakt hoeveel het kost", zei Vollering.