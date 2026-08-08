ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bloomberg: Kyiv ontziet Kazachse olietankers bij Russische havens

Samenleving
door anp
zaterdag, 08 augustus 2026 om 18:44
anp080826109 1
NOVOROSSISK (ANP) - Oekraïne heeft toegezegd om geen niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee aan te vallen die gebruikmaken van Russische havens, als die schepen geen Russische goederen vervoeren. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een Amerikaanse functionaris. Het is vooral goed nieuws voor Kazachstan, dat sterk afhankelijk is van de haven in het Russische Novorossisk voor de export van olie.
Oekraïne heeft de afgelopen maanden veel schepen op de Zwarte Zee en de Zee van Azov aangevallen. Daarbij ging het niet alleen om militaire, maar ook om commerciële vaartuigen. Op die manier probeert Kyiv de Russische oliehandel te belemmeren. Maar daardoor werd ook het scheepverkeer bij de terminal voor Kazachse olie ernstig verstoord.
Oekraïne heeft nu communicatiekanalen opgezet om contact te leggen met niet-Russische commerciële tankers. Zo zouden ze ervoor kunnen zorgen dat die schepen veilig de Russische havens kunnen verlaten.
Kazachstan heeft zelf geen zeehavens.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2535033265

Psycholoog legt Fransen uit: waarom Nederlandse kinderen de gelukkigste van de wereld zijn

shutterstock_2639721385

Eigen risico naar €455: wie ziek is betaalt, wie gezond is krijgt geld terug

bc8e13de-b530-11ea-becf-0255c322e81b

Tropische plaknachten op komst: dit werkt écht om goed te slapen bij 20+ graden — en deze populaire truc maakt het juist erger

iPhone-on-Fire-Burning-in-Hand-Excessive-Heat-Damage

De oude mobiele telefoon in je lade vormt een brandgevaar – dit moet je doen

172902278_m

Je persoonlijkheid bepaalt of je van alcohol houdt of niet: deze types grijpen vaker naar de fles

shutterstock_2762480317

7 slimme manieren om 1000 euro te sparen (en welke echt werkt)

Loading