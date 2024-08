Volleybalbond: boegeroep Van de Velde georganiseerd door tabloids

DEN HAAG (ANP) - Volleybalbond Nevobo denkt dat het boegeroep tijdens wedstrijden op de Olympische Spelen van beachvolleyballers Steven van de Velde en Matthew Immers is "georganiseerd" door Britse tabloids. Algemeen directeur Michel Everaert stelde dinsdag op een persmoment in Den Haag dat het publiek werd aangesproken door mensen die vroegen of ze Van de Velde wilden uitjoelen.

Van de Velde blikte in Sportcampus Zuiderpark samen met Immers en Everaert voor het eerst terug op de Spelen in Parijs. Van de Velde stond tijdens het toernooi de pers niet te woord vanwege ophef over zijn deelname in internationale media. De 30-jarige sporter werd in 2016 door een rechtbank in Engeland veroordeeld voor seks met een minderjarige.

"Het is gewoon georganiseerd", zei Everaert op vragen over hoe het kan dat het boegeroep steeds meer toenam gedurende het toernooi. "Ze hebben het hele verhaal opgerakeld, die Engelse tabloids", vervolgde hij. "De eerste wedstrijd hebben ze niet gekregen wat ze wilden en daarna hebben ze gewoon rondgelopen om mensen op te jutten. En daarna ook via sociale media."

'Ali B-effect'

Everaert, die zelf rondliep bij de wedstrijden van Van de Velde en Immers in Parijs, zei dat hij mensen heeft gesproken "die zijn aangesproken hierover" door "mensen van die tabloids". De Nevobo-directeur wilde het woord "journalisten" niet gebruiken, omdat "ik me niet kan voorstellen dat deze mensen de opleiding Journalistiek hebben afgerond".

Nevobo denkt niet dat de tabloids dit deden om de prestaties van de Nederlandse beachvolleyballers te beïnvloeden. "Ik denk dat ze dit oprakelen en hopen op een soort Ali B-effect, of een Harvey Weinstein-effect, zodat er nog meer meldingen komen", zei Everaert. "Maar dat zijn ook aannames", erkende de directeur.