KNMI: vandaag en morgen code geel vanwege zware onweersbuien (en meer)

Het KNMI heeft op deze tropische dag een weerwaarschuwing (code geel) uitgegeven vanwege de kans op noodweer. In het oosten is het zeer warm en benauwd. Vanaf halverwege de middag tot diep in de nacht is er kans op stevige onweersbuien, windstoten, hagel en veel neerslag.

Drukkend warm met naderend onweer

“Vanmiddag is het in het oosten drukkend warm, met daar temperaturen tussen 32 en 34°C. In combinatie met de hoge luchtvochtigheid voelt deze hitte benauwd aan. Vooral mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen klachten krijgen zoals oververhitting en uitdroging. Bij zware inspanning (zoals zwaar lichamelijk werk of intensief sporten) kan iedereen deze klachten krijgen. Later op de dag koelt het wat af”, meldt het KNMI

Windstoten, hagel en veel neerslag

“Ook is er vanaf halverwege de middag in het oosten kans op enkele stevige onweersbuien, die in de loop van de avond uitdoven. Later vanavond tot halverwege de nacht naar woensdag maken ook het zuiden en midden kans op stevige regen- en onweersbuien. De buien kunnen gepaard gaan met windstoten, hagel en vooral veel neerslag in korte tijd.”

Bij onweersbuien kunnen er windstoten van 60 tot 70 kilometer per uur voorkomen. Daarnaast kan er in korte tijd 20 tot 30 millimeter neerslag vallen en hagelstenen met een doorsnee tot 2 centimeter.