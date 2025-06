Volleyballers boeken tegen Turkije eerste zege in Nations League

XI'AN (ANP) - De Nederlandse volleybalmannen hebben hun eerste overwinning in de Nations League binnen. Het team van bondscoach Joel Banks rekende in Xi'an in China af met Turkije. Het werd 3-1 (21-25 25-22 25-22 25-23). Oranje was de Nations League twee dagen eerder begonnen met een nederlaag (3-1) tegen Polen. China is zaterdagochtend de derde opponent.

Drie weken geleden stonden Nederland en Turkije tijdens twee oefenwedstrijden al tegenover elkaar. Die duels werden gewonnen door de Turken, allebei met 3-1.

Banks hield vast aan dezelfde basisopstelling als tegen Polen, met Wessel Keemink (spelverdeler), Michiel Ahyi (diagonaal), Michael Parkinson en Luuc van der Ent (middens), Bennie Tuinstra en Tom Koops (passer/lopers) en Jeffrey Klok (libero).

Na het verlies van de eerste set, nam Turkije ook in de tweede set een voorsprong. Daarna kwam Oranje beter in de wedstrijd. "We vonden meer oplossingen in moeilijke situaties", aldus Banks via volleybalbond Nevobo.