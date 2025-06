Wielrenster Kraak wint tweede etappe van Ronde van Zwitserland

OBERKIRCH (ANP) - Amber Kraak heeft de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Nederlandse renster van de Franse ploeg kwam FDJ-Suez kwam solo over de finish in Oberkirch.

Kraak maakte lang deel uit van een kopgroep van vier rensters. De voormalige wereldkampioene roeien bij de jeugd demarreerde op de Buechenhübeli. Ze kwam uiteindelijk met een voorsprong van bijna twee minuten op de Poolse Marta Lach over de finish. Elise Chabbey, een Zwitserse ploeggenote van Kraak, werd derde.

Marlen Reusser behield de leiding in het algemeen klassement. De Zwitserse winnares van de eerste etappe heeft een voorsprong van vier seconden op de Nederlandse Demi Vollering. Beide rensters kwamen in dezelfde tijd over de finish van de tweede etappe die in Gstaad van start ging.