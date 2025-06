Volleybalster Daalderop maakt toptransfer naar Imoco Conegliano

CONEGLIANO (ANP) - Volleybalster Nika Daalderop maakt een toptransfer naar de Italiaanse kampioen Imoco Conegliano. De 26-jarige aanvoerster van Oranje verruilt Numia Vero Volley Milano voor de meest recente winnaar van de Champions League. Eerder speelde voormalig international Robin de Kruijf voor de club, van 2016 tot 2024.

Haar nieuwe club roemt Daalderop om haar ervaring, kwaliteit en lengte (1,90 meter). Sinds haar zeventiende speelt ze al in het buitenland. Eerst in Duitsland en vervolgens vooral in Italië.

Bondscoach Felix Koslowski wees Daalderop vorige maand aan als aanvoerster van een verjongd Oranje. De volleybalsters zijn nu voor de Nations League actief in Canada.