Amsterdam werkt 3000 ton restafval weg na staking

AMSTERDAM (ANP) - Amsterdam is bezig met het wegwerken van 3000 ton restafval die de afgelopen dagen is verzameld tijdens de staking van medewerkers van de afvalverwerking. Dat zegt een woordvoerster van wethouder Hester van Buren (afval).

Tijdens die stakingsactie konden de vuilniswagens het afval kwijt op een tijdelijke stortplaats op de Nieuwe Hemweg, in het westelijk havengebied. Daar werd het door de shredder gehaald en verpakt in balen. Die worden donderdag allemaal afgeleverd bij vuilverbrander AEB. Ook het afval dat nog niet was verpakt wordt opgehaald en naar AEB gebracht voor verbranding.

De inzameling van papier, plastic, gft en grofvuil heeft geen hinder van de staking ondervonden. Deze afvalstromen worden niet bij AEB verwerkt maar ergens anders, legt de woordvoerster uit.

Vakbond FNV had de staking bij dertien afvalinzamelingsbedrijven georganiseerd uit onvrede over het kabinetsplan om een geplande heffing op plastic voor bedrijven te schrappen. Ze zijn bang voor de kosten op te draaien.