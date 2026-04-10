Volleybalster Plak stelt zich niet beschikbaar voor Oranje

door anp
vrijdag, 10 april 2026 om 13:16
UTRECHT (ANP) - Volleybalster Celeste Plak heeft zich niet beschikbaar gesteld voor de wedstrijden van Oranje deze zomer. Dat meldde de volleybalbond op de eigen website. De 30-jarige diagonaalspeelster ontbreekt op de 'longlist' van bondscoach Felix Koslowski voor de komende periode, waarin Nederland speelt op de Four Nations Cup en de Volleyball Nations League.
In vergelijking met de selectie van vorig seizoen keert Fleur Savelkoel terug in de groep van dertig speelsters. De 30-jarige passer/loper kampte de laatste jaren met een aantal knieblessures. Hester Jasper en Nova Marring maken eveneens hun rentree na blessureleed.
"De longlist voor de VNL bestaat uit een grote kern, die zich vorig jaar zomer heel goed heeft ontwikkeld, een aantal ervaren speelsters die zich al jaren hebben bewezen en een aantal jonge speelsters, in wie wij de potentie van een topspeelster zien", zei Koslowski.
De Four Nations Cup is van 22 tot en met 24 mei in eigen land. Op 4 juni begint het eerste weekend van de Volleyball Nations League.
