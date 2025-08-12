ECONOMIE
Is Zelensky nu toch bereid om land af te staan in ruil voor vrede?

Politiek
door Pieter Immerzeel
dinsdag, 12 augustus 2025 om 11:05
ANP-533024162
President Volodymyr Zelensky heeft altijd gezegd dat hij onder geen beding akkoord gaat met een vredesakkoord waarbij Oekraïne land afstaat aan Rusland. Maar nu lijkt hij toch bereid om de huidige frontlijn te bevriezen en Rusland de facto de controle te laten houden over gebieden in Loehansk, Donetsk, Zaporizja, Cherson en de Krim.
De enige voorwaarde lijkt nu nog te zijn dat Oekraïne geen extra land hoeft af te staan en dat er stevige veiligheidsgaranties vastgelegd worden. Zelensky waarschuwde Europese leiders dat zij “elke regeling moeten afwijzen die door Donald Trump wordt voorgesteld waarin Oekraïne verder grondgebied opgeeft”, schrijft de Britse krant The Telegraph.
Historische ontmoeting
Het signaal komt vlak voor de ontmoeting tussen Trump en Poetin in Alaska. “Het plan kan alleen betrekking hebben op de huidige posities die de legers innemen”, zegt een westerse functionaris na een weekend vol diplomatiek overleg.
Zelensky benadrukt dat Rusland niet van plan lijkt de oorlog te stoppen. “Integendeel, ze verplaatsen hun troepen op zo’n manier dat ze nieuwe offensieve operaties kunnen beginnen,” zegt hij.
Veiligheidsgaranties
Oekraïne wil alleen akkoord gaan met een deal als er stevige veiligheidsgaranties komen in de vorm van wapenleveringen en een pad naar NAVO-lidmaatschap. Europese hoofdsteden steunen dit en willen een gezamenlijk ‘Oekraïne plus Europa’-front presenteren. “Voor Polen en onze partners is het duidelijk dat staatsgrenzen niet met geweld mogen worden veranderd”, aldus de Poolse premier Donald Tusk. “Ruslands oorlog mag de agressor geen voordelen opleveren.”
Trump hintte op “enige ruil, enige veranderingen in land” en zei te proberen “een deel van dat grondgebied terug te krijgen voor Oekraïne”. Vrijdag wordt volgens hem een “feel-out meeting” met Poetin: “Waarschijnlijk weet ik binnen twee minuten of er een deal mogelijk is, want dat is wat ik doe. Ik sluit deals.”
Europese leiders spreken Trump woensdag om hun standpunt kracht bij te zetten: geen concessies op door Oekraïne gecontroleerd land.
Bron: The Telegraph

