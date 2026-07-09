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Volleybalsters winnen ook van Tsjechië in Nations League

Sport
door anp
donderdag, 09 juli 2026 om 18:15
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BELGRADO (ANP) - De Nederlandse volleybalsters hebben opnieuw gewonnen in de Nations League, dit keer van Tsjechië. Woensdag was Nederland al in drie sets te sterk voor Frankrijk. Tegen Tsjechië was het opnieuw na drie sets gedaan: 25-21 25-21 25-18.
Door de overwinning blijft Nederland zicht houden op een plek in de top 8, die nodig is om de kwartfinales van het toernooi te bereiken. Na tien gespeelde wedstrijden staat de ploeg van bondscoach Felix Koslowski achtste met 18 punten, evenveel als Turkije (dat een wedstrijd tegoed heeft) en China. De komende tegenstanders van Oranje in Belgrado zijn Duitsland en gastland Servië.
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