Pogačar had 'niets te verliezen' in etappe over Tourmalet

GAVARNIE-GÈDRE (ANP) - Tadej Pogačar had veel zin in de Pyreneeënrit in de Tour de France van donderdag, die hij met overtuiging winnend afsloot. Dat zei de Sloveense wereldkampioen na afloop van de etappe in het flashinterview. "Ik was heel enthousiast voor vandaag", zei Pogačar. "We gingen ervoor, niets te verliezen."

Pogačar pakte 2.38 minuten op zijn grote rivaal Jonas Vingegaard, die tweede werd in de etappe naar Gavarnie-Gèdre. "Ik liet alles aan het toeval over", zei de Sloveen. "Ik was niet bezig met het berekenen van seconden of minuten."

De kopman van UAE Team Emirates heroverde donderdag ook de gele trui van de Noor Torstein Træen, die ook nog ten val kwam in de afdaling van de Col du Tourmalet. "Ik dacht niet dat ik de gele trui vandaag zou pakken", zei Pogačar. "Ik hoop dat hij oké is."