Vonn komt met oplossing voor veiliger skiën: meer bochten

SAALBACH (ANP/DPA) - Skiester Lindsey Vonn komt met een simpele oplossing voor het actuele vraagstuk om de sport veiliger te maken. "Vergroot de afstand tussen de bochten met een paar meter en voeg meer bochten toe. Dat zal alles veranderen", zei de 40-jarige Amerikaanse aan de vooravond van de wereldkampioenschappen ski in het Oostenrijkse Saalbach.

Een aantal zware crashes overschaduwde deze winter het skiseizoen. De Fransman Cyprien Sarrazin liep in december door een val in Bormio hersenletsel op en kortgeleden maakte de Tsjechische Tereza Nova een soortgelijke crash in Garmisch-Partenkirchen, met ook hersenletsel als gevolg. Een topfunctionaris van de internationale skifederatie FIS weet de crashes aan de uitrusting; de fabrikanten hebben de skilatten te snel gemaakt.

Vonn, die deze winter na een afwezigheid van bijna zes jaar haar comeback maakt bij de elite in het alpineskiën, doet in Saalbach voor de negende keer mee aan de WK. Ze won in haar carrière al acht WK-medailles. "Het helpt niet om de uitrusting te veranderen. Wij atleten vinden altijd een manier om nog sneller te gaan," zei ze. "Wij atleten zullen altijd risico's nemen omdat we snel willen zijn. Er is geen manier om het risico volledig uit te sluiten. De simpele oplossing is om de parcoursen zo te veranderen dat de skiërs vanzelf langzamer gaan."