Voor Sabalenka is het 'driemaal scheepsrecht' in New York

NEW YORK (ANP) - Voor Aryna Sabalenka gold 'driemaal is scheepsrecht' in de eindstrijd van de US Open. Na de verloren finales van de Australian Open en Roland Garros eerder dit jaar verzekerde de aanvoerster van de wereldranglijst zich met een zege op de Amerikaanse Amanda Anisimova (6-3 7-6) van haar vierde grandslamtitel. De 27-jarige tennisster uit Belarus liet zich na het beslissende punt op de grond vallen en liet haar emoties de vrije loop.

Sabalenka huilde tranen van geluk voordat ze haar tegenstandster omhelsde. "Ik weet hoe pijnlijk het is om een finale te verliezen", zei ze tegen Anisimova, die eerder dit jaar ook de eindstrijd van Wimbledon verloor. "Maar geloof me. Je gaat een grandslamtoernooi winnen. En dan geniet je meer omdat je twee finales hebt verloren."

Sabalenka vierde haar honderdste zege op een grandslamtoernooi. Ze won de US Open als eerste tennisster sinds Serena Williams in 2013 twee keer op rij. Sabalenka won de Australian Open in 2023 en 2024. Dit jaar verloor ze in Melbourne van de Amerikaanse Madison Keys in de finale. Coco Gauff klopte haar in de eindstrijd van Roland Garros in Parijs. "Ik ben zo trots op mezelf", zei Sabalenka. "Ik heb deze week zo goed gespeeld en had mijn emoties in de finale goed onder controle."

Voor de als negende geplaatste Anisimova was haar nederlaag niet zo pijnlijk als de verloren finale van de laatste editie van Wimbledon tegen Iga Swiatek (6-0 6-0). "Ik heb eigenlijk een geweldige zomer gehad", zei de 24-jarige Amerikaanse die naar de vierde plaats van de wereldranglijst klimt. "Maar twee finales van een grandslamtoernooi is ook zwaar. Ik heb niet voldoende gevochten voor mijn dromen. Ik had ook last van het gesloten dak boven de baan. Ik zag soms de bal niet als ik serveerde."