Je hebt allemaal wel eens rare plekjes waarvan je niet weet wat het is. Volgens de NYT is het heel vaak eczeem.

Eczeem (ook wel atopische dermatitis genoemd) is een veelvoorkomende huidaandoening die ongeveer 10% van de bevolking treft. Het is een chronische conditie waarbij de huidbarrière beschadigd is, wat leidt tot droge, jeukende en ontstoken huid .​

Hoe Herken Je Eczeem?

Zichtbare Symptomen

Op verschillende huidtypes:​

Lichtere huid: Roze of rode uitslag

Donkerdere huid: Bruine, paarse of grijze uitslag

Kenmerken:

Droge, jeukende huidplekken (belangrijkste symptoom)

Verdikking of schilferige huid

Vochtige, natende plekken

Voortdurende jeuk

Veelvoorkomende Locaties​

Binnenkant ellebogen

Achter de knieën

Handen en voeten

Nek

Onzichtbare Symptomen​

Slaapproblemen: Jeuk houdt je wakker

Concentratieproblemen: Moeilijk focussen op werk of school

Mentale gezondheid: Verhoogd risico op angst of depressie

Wat Veroorzaakt Eczeem?

1. Beschadigde Huidbarrière​

De buitenste huidlaag werkt als een "bakstenen muur" - huidcellen zijn de stenen, vettige substanties het cement. Bij eczeem zitten er "gaatjes" in deze muur, waardoor:

Irriterende stoffen gemakkelijk binnendringen

Vocht ontsnapt (droge huid)

Ontstekingen ontstaan

2. Genetische Aanleg​

Eczeem komt vaak in families voor

Mensen met aanleg hebben minder filaggrin (eiwit dat de huidbarrière sterk houdt)

3. Overactief Immuunsysteem​

Te sterke reactie op normaal onschadelijke stoffen (geurstoffen, conserveermiddelen)

Witte bloedcellen produceren te veel cytokines (ontstekingsveroorzakend eiwit)

4. Verstoorde Huidflora​

Minder gezonde bacteriën

Meer ontstekingsbevorderende bacteriën

Wat Kun Je Eraan Doen?

Zelfzorg Thuis (voor milde symptomen)

1. Hydrateren, Hydrateren, Hydrateren ​

Beste producten:

Dikke zalven en crèmes met vaseline

Ingrediënten: ceramides, glycerine, dimethicon

VERMIJD: plantaardige extracten zoals kamille

💡 Tip: "Saai is het beste bij eczeem" - kies producten zonder geur of kleurstoffen

2. Korte, Lauwe Douches ​

Maximaal 10 minuten

Gebruik lauw (niet heet!) water

Meteen na het douchen insmeren terwijl huid nog vochtig is

3. Anti-jeuk Crème ​

1% hydrocortison crème (zonder recept verkrijgbaar)

Volg instructies op de verpakking

Als het na 1 week niet werkt: Stop en ga naar een dermatoloog

Medische Behandelingen (bij ernstig eczeem)​

Een dermatoloog kan voorschrijven:

Sterkere topische crèmes

Orale medicatie (pillen)

Injecteerbare medicijnen

Fototherapie (lichttherapie)

Let op: Er is geen genezing voor eczeem, maar symptomen zijn goed te managen met de juiste behandeling.

Wanneer Naar De Dokter?

Bezoek een dermatoloog als: nytimes

Vrij verkrijgbare producten na 1 week niet werken

Eczeem je dagelijks leven ernstig beïnvloedt

Je niet kunt slapen door de jeuk

De huid gaat ontsteken of infecteren