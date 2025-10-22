ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Opvallende ontdekking: coronavaccin maakt immuuntherapie tegen kanker veel effectiever

Wetenschap
door Nina van der Linden
woensdag, 22 oktober 2025 om 18:05
ANP-508621813
Een onverwachte ontdekking in de oncologie: patiënten die rond dezelfde tijd als hun immuuntherapie een coronavaccin kregen, blijken veel beter te reageren op de behandeling. Onderzoekers uit de Verenigde Staten zagen dat tumoren die normaal nauwelijks op immuuntherapie reageren, door de prik ineens wél gevoelig werden.
De resultaten, gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift Nature, laten zien dat patiënten met gevorderde longkanker en melanoom tot wel twee keer zo goed op de behandeling reageerden. Waar van de groep die alleen immuuntherapie kreeg na drie jaar nog 30 procent in leven was, gold dat voor meer dan 55 procent van de patiënten die in de honderd dagen vóór of na hun behandeling een coronavaccin hadden ontvangen.
Volgens hoofdonderzoeker Steven Lin van de Universiteit van Texas stimuleert het mRNA-vaccin het immuunsysteem zó sterk dat het niet alleen virussen, maar ook kankercellen harder aanvalt. De prik zorgt voor extra T-cellen, de 'soldaten' van ons afweersysteem die afwijkende cellen herkennen en vernietigen.
Immunoloog Marjolein van Egmond (Amsterdam UMC) noemt het resultaat “theoretisch heel logisch, maar voor het eerst overtuigend aangetoond.” Ze benadrukt dat vooral tumoren met veel genetische afwijkingen, zoals long- en huidkanker, het meest profiteren. “Maar het zou goed kunnen dat andere kankertypen ook reageren. Dit opent echt de deur naar verder onderzoek.”
Het principe is niet nieuw: ook vroeger merkten artsen dat infecties soms kankergroei konden remmen. Zo wordt bij blaaskanker al jaren het BCG-vaccin gebruikt om het immuunsysteem te activeren. Nu lijkt het coronavaccin onverwacht een vergelijkbaar effect te hebben, niet als virusbeschermer, maar als aanjager van de afweer tegen kanker.
Bron: De Volkskrant

Lees ook

Bloedtest spoort meer dan 50 soorten kanker opBloedtest spoort meer dan 50 soorten kanker op
Experimenteel 'supervaccin' stopt verschillende vormen van kanker (maar voorlopig enkel in het lab)Experimenteel 'supervaccin' stopt verschillende vormen van kanker (maar voorlopig enkel in het lab)
10 signalen die kunnen wijzen op kanker10 signalen die kunnen wijzen op kanker
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

shutterstock 2532521023

5 tekenen dat er iets mis kan zijn met je alvleesklier

ANP-491247600

Drie vijvers bij Delftse woonwijk zitten vol met PFAS, waterschap plaatst nooddam

anp221025061 1

Trump haalt bakzeil: geen behoefte aan zinloze bijeenkomst met Poetin

ANP-515336485

Russische regio’s bijna blut: ‘Nog maar voor drie dagen geld’

Grondwet-1848-e1675938492151

Waarom het er (praktisch) niets toe doet wat Bontenbal van homo's in religieus onderwijs vindt

Loading