Opvallende ontdekking: coronavaccin maakt immuuntherapie tegen kanker veel effectiever

Een onverwachte ontdekking in de oncologie: patiënten die rond dezelfde tijd als hun immuuntherapie een coronavaccin kregen, blijken veel beter te reageren op de behandeling. Onderzoekers uit de Verenigde Staten zagen dat tumoren die normaal nauwelijks op immuuntherapie reageren, door de prik ineens wél gevoelig werden.

De resultaten, gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift Nature, laten zien dat patiënten met gevorderde longkanker en melanoom tot wel twee keer zo goed op de behandeling reageerden. Waar van de groep die alleen immuuntherapie kreeg na drie jaar nog 30 procent in leven was, gold dat voor meer dan 55 procent van de patiënten die in de honderd dagen vóór of na hun behandeling een coronavaccin hadden ontvangen.

Volgens hoofdonderzoeker Steven Lin van de Universiteit van Texas stimuleert het mRNA-vaccin het immuunsysteem zó sterk dat het niet alleen virussen, maar ook kankercellen harder aanvalt. De prik zorgt voor extra T-cellen, de 'soldaten' van ons afweersysteem die afwijkende cellen herkennen en vernietigen.

Immunoloog Marjolein van Egmond (Amsterdam UMC) noemt het resultaat “theoretisch heel logisch, maar voor het eerst overtuigend aangetoond.” Ze benadrukt dat vooral tumoren met veel genetische afwijkingen, zoals long- en huidkanker, het meest profiteren. “Maar het zou goed kunnen dat andere kankertypen ook reageren. Dit opent echt de deur naar verder onderzoek.”

Het principe is niet nieuw: ook vroeger merkten artsen dat infecties soms kankergroei konden remmen. Zo wordt bij blaaskanker al jaren het BCG-vaccin gebruikt om het immuunsysteem te activeren. Nu lijkt het coronavaccin onverwacht een vergelijkbaar effect te hebben, niet als virusbeschermer, maar als aanjager van de afweer tegen kanker.