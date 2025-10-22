ECONOMIE
Bontenbal 'baalt' van eigen uitspraak over homoseksuele leerlingen

Samenleving
door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 22:47
anp221025252 1
DEN HAAG (ANP) - CDA-leider Henri Bontenbal "baalt" naar eigen zeggen van de uitspraken die hij deed in Nieuwsuur over homoseksuele leerlingen op reformatorische scholen. Te gast bij Nieuwsuur kreeg Bontenbal dinsdag een filmpje te zien van een oud-leerling van een reformatorische school die vertelde dat hij wel uit de kast mocht komen, maar dat eigenlijk niet in de praktijk mocht brengen.
Bontenbal zei dat scholen het recht hebben om de grondwettelijke vrijheid van onderwijs te laten schuren met het grondwettelijk verbod op discriminatie, maar daar komt hij nu op terug. "Ik ging veel te snel de techniek van de wet in", legt hij uit in het programma Vandaag Inside. "Het eerste wat ik had moeten zeggen is hoe erg het is dat jongeren dat meemaken. Scholen hebben de plicht een veilige omgeving te bieden, als dat misgaat komt de Onderwijsinspectie langs."
