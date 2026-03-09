Voorbeeld Bogaerts kijkt al uit naar de volgende Baseball Classic

MIAMI (ANP) - Xander Bogaerts wil ook aan de volgende editie van de World Baseball Classic (WBC) deelnemen. "Ik zie dat we zoveel talent hebben" , zegt de 33-jarige aanvoerder van de honkballers van het Nederlands Koninkrijksteam. "Ik wil ze helpen."

Verliezen doet pijn bij een topsporter, zeker als dat met 12-1 gebeurt. Maar Bogaerts neemt zichzelf en zijn ploeggenoten na het duel met de Dominicaanse Republiek niets kwalijk. "We hebben er echt alles aan gedaan" , vertelt hij in de catacomben van het stadion van Miami Marlins. "Zij speelden met bijna alleen maar wereldsterren. Zij kunnen dit toernooi winnen. Voor ons lijkt het voorbij. Dinsdag tegen Israël spelen we om de eer."

Bondscoach Andruw Jones mist tijdens de WBC vooral pitchers van wereldklasse. Alleen Kenley Jansen kan mee met de allerbesten, maar hij mag zijn peperdure rechterarm van zijn club Detroit Tigers niet zwaar belasten. Daarom gooide hij in de duels met Venezuela (2-6), Nicaragua (4-3) en de Dominicaanse Republiek (1-12) slechts een inning. De overige pitchers van Oranje zijn talentvol, maar spelen nog niet in de Major League.

Appje

Bogaerts is bezig met zijn vierde WBC en eindigde in 2013 en 2017 als vierde met Nederland. Over drie of vier jaar staat de zevende editie van het officieuze WK op het programma. "Dan wil ik erbij zijn", zegt de 33-jarige Bogaerts, die niet wist dat er een mogelijkheid bestaat dat het Koninkrijksteam met profspelers aan de Olympische Spelen van 2028 mag deelnemen. "Meen je dat nou, dan moet ik dat eens met de jongens overleggen."

Bogaerts ziet toekomst voor talenten als Ceddanne Rafaela, Druw Jones en de broertjes Antwone en Jaitoine Kelly. Ozzie Albies, Hendrik Clementina en Chadwick Tromp kunnen ook nog jaren mee. "Onze ploeg wordt de komende jaren alleen maar beter", stelt de korte stop, die zijn eerste stappen naar een profloopbaan in de tuin van zijn oma zette door met een bezemsteel amandelen weg te slaan die zijn oom hem toewierp. Inmiddels heeft hij twee landstitels gevierd met de Boston Red Sox, waar hij 17 miljoen dollar per jaar verdiende. Ruim drie jaar geleden zette hij voor 280 miljoen dollar zijn handtekening onder een 11-jarige verbintenis bij de San Diego Padres.

Bogaerts volgt zijn ploeggenoten het hele jaar door. "Dan krijg je plotseling een appje dat je goed bezig bent. Hij is mijn mentor en voorbeeld", vertelde Rafaela afgelopen week. "Wat leuk dat hij dat zegt", lacht Bogaerts. "Onze huidige bondscoach Andruw was voor mijn hele generatie een idool, maar bij mij ging het ver. Ik keek al zijn duels. Zelfs nu probeer ik hem nog te imiteren."