Voormalig baanwielrenster Ligtlee heeft borstkanker

EERBEEK (ANP) - Voormalig baanwielrenster Elis Ligtlee heeft borstkanker. Dat schrijft de 31-jarige olympisch kampioene, die in Rio de Janeiro goud won op de keirin, op Instagram.

"De afgelopen week was een achtbaan. Ons leven staat op zijn kop. Wat begon als mijn jaarlijkse controle vanwege het BRCA1-gen, liep al snel uit op een serie onderzoeken: eerst een MRI, toen echo's, biopten en uiteindelijk ook een PET-scan. Het waren dagen vol spanning en wachten, met steeds de hoop dat het misschien mee zou vallen. Inmiddels is de diagnose duidelijk: ik heb borstkanker. Het gaat om een agressieve vorm, en er zijn uitzaaiingen gevonden in vijf lymfeklieren in mijn linkeroksel", schrijft Ligtlee, die eind 2018 haar topsportloopbaan beëindigde.

"Het goede nieuws: de PET-scan liet gelukkig géén uitzaaiingen op afstand zien. Binnenkort start ik met een intensief behandeltraject met als doel: genezing. De komende maanden zullen bestaan uit chemotherapie, gevolgd door een operatie en bestraling."