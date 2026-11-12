Voormalig kickbokskampioen Overeem maakt rentree als bokser

DUBAI (ANP) - Meervoudig wereldkampioen kickboksen Alistair Overeem maakt na een afwezigheid van vier jaar zijn rentree in de vechtsport. De 46-jarige Nederlander volgt het voorbeeld van Rico Verhoeven en gaat ook boksen. Overeem maakt zijn debuut in de boksring op 24 december in Dubai tegen de Brit Jimi Manuwa. Dat meldt Overeem op het Instagramaccount van promotor Most Valuable Promotions.

Het gevecht vindt plaats tijdens hetzelfde gala waarop de bekende Amerikaanse influencer Jake Paul het opneemt tegen Cédric Doumbé.

Overeem kwam in oktober 2022 voor het laatst in actie. Hij won van Badr Hari, maar werd nadien positief getest bij een dopingcontrole. Het leverde hem een schorsing op van twaalf maanden door kickboksbond Glory.

"Ik heb tegen de besten ter wereld gevochten en ben wereldkampioen geweest in meerdere disciplines. Nu begin ik aan een nieuw hoofdstuk in het boksen", laat Overeem weten op de website van de promotor. "Zodra ik Jimi heb uitgeschakeld, staat Rico Verhoeven als volgende op mijn lijstje."