Onderzoeken van justitie VS dreigen bij Nvidia, meldt nieuwssite

WASHINGTON (ANP) - Nvidia dreigt te maken te krijgen met meerdere onderzoeken van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Twee regeringsfunctionarissen zeggen dat tegen de nieuwswebsite Semafor. Daarmee werken de gevolgen van de onrust die is ontstaan door de affaires van de donderdag afgetreden topman Jensen Huang van Nvidia ook door in Washington.

Een van de onderzoeken is gebaseerd op het mededingingsrecht en zou zich specifiek richten op de AI-chipmaker. Twee andere onderzoeken richten zich op de techbedrijven Megaspeed en Super Micro Computer. Die draaien om de betrokkenheid van Alice Huang (geen familie), een vermeende Chinese spion met wie Jensen Huang een affaire had. Zij was eerder bestuurder bij het Singaporese Megaspeed. Er zouden op dit moment geen aanwijzingen zijn dat het ministerie Nvidia of Huang strafrechtelijk wil vervolgen.

Woordvoerders van Nvidia en het ministerie gaven geen reactie tegenover Semafor. Megaspeed en Super Micro Computer hebben nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar.