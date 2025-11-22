Voormalig toprenner Kittel sprintcoach bij wielerploeg Tietema

DEN HAAG (ANP) - Wielerploeg Unibet Rose Rockets heeft de voormalige Duitse topsprinter Marcel Kittel toegevoegd aan de technische staf. De ploeg van YouTuber en oud-prof Bas Tietema kondigde op social media de komst van de 37-jarige Kittel aan. Hij gaat aan de slag als sprintcoach bij het team en zal dus onder anderen Dylan Groenewegen bijstaan. Groenewegen komt over van Jayco AlUla.

Kittel was in zijn carrière goed voor 89 profzeges. Hij behaalde onder meer veertien ritoverwinningen in de Tour en vier in de Giro. "Ik voel dat de vonk is overgeslagen. Dit team doet me denken aan mijn eigen tijd als renner", zegt Kittel. "Het is een groep die vastbesloten is zich te onderscheiden in het peloton en de sprint te gebruiken als een van de belangrijkste wapens."

"We zijn er ongelooflijk trots op dat iemand van zijn kaliber gelooft in wat we aan het bouwen zijn en onze sprintambities wil helpen vormgeven", meldt ploegmanager Tietema. "Marcels expertise zal ons helpen die ambitie naar een hoger niveau te tillen."