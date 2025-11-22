ECONOMIE
Zuid-Afrika benadrukt belang samenwerking bij start G20-top

Samenleving
door anp
zaterdag, 22 november 2025 om 11:53
anp221125066 1
JOHANNESBURG (ANP/AFP/RTR) - De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa heeft bij de opening van de G20-top het belang van samenwerking benadrukt. De bijeenkomst in Johannesburg wordt overschaduwd door de afwezigheid van de Verenigde Staten en het controversiële Amerikaanse plan voor vrede in Oekraïne.
"De G20 benadrukt het belang van multilateralisme", aldus Ramaphosa. Hij bedoelde daarmee dat mondiale uitdagingen alleen samen kunnen worden aangepakt. Ook zei de Zuid-Afrikaan dat een gezamenlijke verklaring van de G20, die aan het begin van de top werd aangenomen, "een belangrijk signaal naar de wereld stuurt dat multilateralisme kan en daadwerkelijk resultaten oplevert".
Zuid-Afrika is momenteel voorzitter van de G20. Dit is een groep van negentien landen plus de Europese Unie en de Afrikaanse Unie. Zij vertegenwoordigen ongeveer 85 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product en circa twee derde van de wereldbevolking.
