Verdachte van valse bommelding in trein bij Hilversum nog vast

HILVERSUM (ANP) - De verdachte die werd aangehouden na het doen van een valse bommelding vrijdag in een trein die op dat moment Hilversum binnenreed, zit zaterdag nog vast. Dat laten politie en het Openbaar Ministerie weten. Hoe het verder verloopt en of de man dit weekend in de cel blijft, is onduidelijk. "Die beslissing is nog niet genomen", aldus een OM-woordvoerder.

Vrijdag rond 15.00 uur riep iemand in de trein dat er een bom aan boord was. Daarop belde een andere passagier 112 en werd de trein stilgezet ter hoogte van Hilversum Sportpark. Het treinverkeer rond Hilversum was enige tijd gestremd. Na inspectie werd de trein veilig verklaard.

De verdachte die nog vastzit, reisde met een andere man, die een bedreiging zou hebben geuit. Hij is vrijdagavond met een boete naar huis gestuurd. Een derde aangehouden persoon bleek niets met het incident te maken te hebben.