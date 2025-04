Voormalig wielrenner Geldermans (90) overleden

BEVERWIJK (ANP) - Voormalig wielrenner Ab Geldermans is op 90-jarige leeftijd overleden, zo meldt het Noord-Hollands Dagblad. De wielrenner uit Beverwijk won als eerste Nederlander in 1960 de klassieker Luik-Bastenaken-Luik.

Geldermans werd in 1962 vijfde in het eindklassement van de Tour de France als ploeggenoot van winnaar Jacques Anquetil en droeg twee dagen de gele trui. Hij werd ook Nederlands kampioen in 1962 en won etappes in de Ronde van Spanje en Parijs-Nice.

In 1968 was Geldermans als ploegleider van de Nederlandse ploeg nauw betrokken bij de eindzege in de Tour de France van Jan Janssen. Dat was de eerste van de twee Nederlandse Tourzeges.