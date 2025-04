Priester België kritisch op paus over steun slachtoffers misbruik

BRUSSEL (ANP/BELGA) - De gepensioneerde Belgische priester Rik Devillé vindt dat paus Franciscus te weinig heeft betekend voor de slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. "Of een paus nu sterft of er wordt een nieuwe gekozen, voor de slachtoffers van seksueel misbruik in de Katholieke Kerk wereldwijd, verandert hierdoor niets", stelde Devillé maandag in een schriftelijke reactie op het overlijden van paus Franciscus.

"Hoe mooi en krachtig zijn woorden soms ook waren, door zijn handelwijze naar de slachtoffers van seksueel misbruik in de Katholieke Kerk blijven die hypocriet klinken, evenzeer als de woorden van zijn voorgangers."

Wel erkent Devillé dat Franciscus "de plaatselijke bisschoppen op hun verpletterende verantwoordelijkheid" heeft gewezen. "Maar de plaatselijke bisschoppen hebben met evenveel ijver en nadruk zitten beweren dat niet zij dit kunnen oplossen, maar dat de paus moet handelen."

Devillé bracht in de jaren negentig misbruik in de kerk naar buiten.