Voormalige coach Federer overlijdt op 59-jarige leeftijd

STOCKHOLM (ANP) - Peter Lundgren, voormalig coach van tennisser Roger Federer, is op 59-jarige leeftijd overleden. Dat hebben zijn kinderen laten weten in een verklaring.

Lundgren begeleidde Federer in zijn vroegere tennisjaren en in 2003 vierden ze zijn eerste titel op Wimbledon. Later dat jaar nam Federer afscheid van Lundgren.

"Rust zacht, pap. Helaas is een van de besten veel te vroeg van ons heengegaan", schrijven dochter Julian en zoon Lukas. "Een coach, speler, vriend en vader. Een inspiratie en helpende hand voor velen, zowel op als naast het veld. De indruk die je hebt achtergelaten en de herinneringen zullen altijd voortleven."

Lundgren worstelde met diabetes. Vorig jaar oktober moest hij zijn linkervoet en onderbeen laten amputeren.