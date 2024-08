Alarmniveau bij Duitse NAVO-basis weer verlaagd

GEILENKIRCHEN (ANP/DPA) - Het alarmniveau op een grote Duitse vliegbasis van de NAVO in Geilenkirchen, vlak over de grens bij Brunssum, is weer verlaagd. Donderdag werden extra beveiligingsmaatregelen genomen omdat er informatie was binnengekomen over een mogelijke dreiging.

De vliegbasis zegt niet wat die dreiging inhield en of die nu verdwenen is. Uit voorzorg werd niet-essentieel personeel naar huis gestuurd.

Een week eerder werd het alarmniveau in Geilenkirchen ook al verhoogd. Toen was een naburige basis in Keulen korte tijd afgesloten om een mogelijke sabotagepoging en zou bij Geilenkirchen sprake zijn geweest van een poging tot inbraak.