Bijzondere vondst in Siberië: wolharige neushoorn met 'levend weefsel' aan bot

In het ijskoude Siberië hebben goudzoekers een zeer bijzondere ontdekking gedaan. Ze stuitten toevallig op het goed geconserveerde karkas van een wolharige neushoorn, compleet met restjes levend weefsel aan de botten.

De mijnwerkers waren hun dagelijkse graafwerkzaamheden aan het uitvoeren in de Siberische republiek Sacha, beter bekend als Jakoetië, toen ze opeens op een eeuwenoude reus stuitten. Ze riepen direct de hulp in van wetenschappers van de Staatsuniversiteit van Jakoetsk. Anatoly Nikolaev, rector van de universiteit, is zeer enthousiast: “Dit is echt een unieke vondst die ons in staat zal stellen om de geschiedenis van de regio, de oude fauna, het klimaat en de geologische omstandigheden grondiger te bestuderen”, aldus Nikolaev in een officiële verklaring.

Perfect geconserveerd in permafrost

De ijzige permafrost van Siberië is een uitstekende conserveringsplek voor prehistorische beesten. Dankzij deze natuurlijke diepvries mummificeren de overblijfselen. Zelfs de zachte weefsels blijven soms intact. Dat maakt vondsten zoals deze extra bijzonder, schrijft De Telegraaf

Zeldzame vondst

Zacht weefsel van een wolharige neushoorn vinden, gebeurt niet elke dag. Deze ontdekking biedt wetenschappers een unieke kans om het leven van dit majestueuze dier en zijn omgeving veel gedetailleerder te onderzoeken dan met alleen botten mogelijk is. Bovendien is het nu mogelijk om oud DNA te extraheren; iets wat ongekende mogelijkheden biedt voor genetisch onderzoek.

Gender reveal

Volgens onderzoeker Maxim Cheprasov is het pas de vijfde keer dat zulk goed bewaard gebleven zacht weefsel van een wolharige neushoorn is aangetroffen. Hoewel het karkas vermoedelijk van een volwassen dier is, blijft het geslacht nog even een mysterie. “De exacte biologische leeftijd en het geslacht van het dier zullen worden bepaald na een uitgebreide studie van het karkas zelf”, legt Cheprasov uit. “Daarna weten we meer over de anatomische en uiterlijke kenmerken, geologische leeftijd, voeding, genetische verbanden met eerder bestudeerde vondsten, enzovoort.”

Onbekende broertje

Hoewel de wolharige neushoorn minder bekend is dan zijn illustere tijdgenoot, de mammoet, waren ook zij indrukwekkende prehistorische zoogdieren. Deze kolossen zwierven zo’n 10.000 jaar geleden door de koude, droge vlaktes van Europa en Noord-Azië. Dankzij ontdekkingen zoals deze kunnen we hun geschiedenis stukje bij beetje ontrafelen.