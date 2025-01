Vos en Van der Poel rijden laatste wereldbekerwedstrijden voor WK

ARNHEM (ANP) - Bondscoach Gerben de Knegt heeft Marianne Vos opgenomen in zijn selectie voor de wereldbekerwedstrijden in het Belgische Maasmechelen en het Nederlandse Hoogerheide van komend weekeinde. Wereldkampioen Mathieu van der Poel keert zoals gepland een week voor het WK terug na een ribblessure.

"Marianne Vos heeft besloten een extra wedstrijd toe te voegen aan haar kalender op haar route naar het WK", legde De Knegt uit via de bond. "De extra punten van Maasmechelen zouden nog tot een betere startpositie op het wereldkampioenschap kunnen leiden en daar zet ze op in."

Van der Poel raakte in december geblesseerd bij een val tijdens de cross van Loenhout. Hij reed na zijn val nog wel de wereldbekercross van Besançon, waar hij zijn vijfde zege van het seizoen boekte in evenzoveel wedstrijden, maar kwam daarna niet meer in actie.

De wedstrijden in Maasmechelen en Hoogerheide zijn de laatste veldritten van het seizoen in de wereldbeker. De Nederlandse Lucinda Brand is de leidster in het klassement bij de vrouwen, de Belg Michael Vanthourenhout bij de mannen. Het WK is op 1 en 2 februari in het Franse Liévin.