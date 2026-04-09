Vos keert na overlijden vader terug in Parijs-Roubaix

ROUBAIX (ANP) - Marianne Vos gaat zondag van start in Parijs-Roubaix. Dat meldt haar ploeg Visma - Lease a Bike op de eigen site. De 38-jarige renster miste afgelopen zondag de Ronde van Vlaanderen vanwege het overlijden van haar vader. Ook liet ze eerder Milaan-Sanremo schieten toen haar vader ernstig ziek was.

"Het is een hele pittige periode geweest", zegt Vos op de site van de ploeg. "Deze week heb ik geprobeerd het normale leven weer op te pakken, en daar is de fiets natuurlijk een belangrijk onderdeel van." Vos omschrijft Parijs-Roubaix als "een hele mooie koers" die "altijd een groot doel" is geweest. In de vijf edities van de Franse voorjaarsklassieker won nog nooit een Nederlandse vrouw.

Visma - Lease a Bike gaat zondag van start met naast Vos ook Pauline Ferrand-Prévot, de Franse Tourwinnaar en titelverdediger in Roubaix. De selectie bestaat verder uit Lieke Nooijen, Nienke Veenhoven, Daniek Hengeveld en Margaux Vigié.