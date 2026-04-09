Wat allemaal duurder wordt door Trumps oorlog

Economie
door Nina van der Linden
donderdag, 09 april 2026 om 11:18
generated-image (1)
Donald Trumps oorlog tegen Iran werkt als een soort belasting op alles wat energie, transport en voedsel nodig heeft.
Doordat de Straat van Hormuz grotendeels dicht zit, schiet de prijs van olie, gas en scheepvaart omhoog. Energie is de brandstof van de hele economie, dus de rekening loopt overal op. Banken en planbureaus waarschuwen al voor een nieuwe inflatieschok als het conflict aanhoudt.

Wat wordt duurder?

  • Tanken en autorijden: hogere benzine- en dieselprijzen door dure olie en verstoring rond de Straat van Hormuz.
  • Vliegen: kerosine schiet omhoog, airlines moeten omvliegen en rekenen dat door in ticketprijzen.
  • Stroom en gas: energiecentrales en leveranciers betalen meer, contracten worden duurder en volatieler.
  • Boodschappen: voedselproducenten krijgen hogere rekeningen voor energie, koeltransport en kunstmest.
  • Brood, pasta en veevoer: graan, maïs en soja worden duurder door energie-intensieve teelt en logistiek.
  • Plastic, chemie en verpakkingen: olie en gas als grondstof worden prijziger, plus duurdere scheepvaart.
  • Webwinkelen en pakketjes: hogere brandstofkosten voor busjes, vrachtwagens en luchtvracht drukken op bezorgprijzen.
  • Bouw: staal, cement, asfalt, glas en isolatiematerialen worden duurder door energieprijzen en transport.
  • Vastgoed en renovatie: verbouwingen, warmtepompen en isolatieprojecten lopen op in prijs door duurdere materialen en arbeid.
  • Industrie in het algemeen: fabrieken betalen meer voor proceswarmte, grondstoffen en logistiek, wat terugkomt in machines, auto’s en elektronica.
Hoe langer Trump het conflict laat slepen, hoe meer die hogere kosten doorlekken naar prijskaartjes in de supermarkt, de energierekening en uiteindelijk het loonstrookje.

Lees ook

Waarschuwing: vliegtickets ook bij heropening Straat Hormuz duurderWaarschuwing: vliegtickets ook bij heropening Straat Hormuz duurder
10 tips om geld te besparen tijdens het winkelen10 tips om geld te besparen tijdens het winkelen
Wie zijn zomervakantie nog niet heeft geboekt, kan beter opschieten.Wie zijn zomervakantie nog niet heeft geboekt, kan beter opschieten.
Rabobank: wat allemaal duurder wordtRabobank: wat allemaal duurder wordt
ANP-343385528

Het gaat niet goed met boer Geert uit Boer Zoekt Vrouw: "Kan alleen ja of nee knikken"

19Mag-Finasteride-superJumbo

'Ozempic voor kaalheid' verandert de manier waarop mannen naar zichzelf kijken

exporteren

„Helemaal niet waar”: Ten Damme zet advocaat Ali B publiekelijk recht

generated-image (11)

Na een burn-out kiezen veel mensen voor dit soort werk om hun leven weer op te bouwen (en het werkt!)

9adea9462b883513607190229ce46b47,cd7d4d7b

Trump nog steeds razend op de NAVO, Rutte geef hem gelijk

Scherm­afbeelding 2026-04-09 om 06.36.43

Gratis huis in Spanje of Italië? Zo duur kan de droom uitpakken

