Gemeenten over wetsvoorstel statushouders: middel erger dan kwaal

Samenleving
door anp
maandag, 22 september 2025 om 14:57
DEN HAAG (ANP) - Het wetsvoorstel over het verbieden van voorrang voor statushouders bij de toewijzing van sociale huurwoningen is "de verkeerde symptoombestrijding waarbij het middel erger is dan de kwaal", zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het kabinetsplan is volgens de Raad van State in strijd met het discriminatieverbod uit de Grondwet.
Woonminister Mona Keijzer stuurt het voorstel toch naar de Tweede Kamer, liet ze maandagmiddag weten. De VNG constateerde eerder al dat het plan "praktisch onuitvoerbaar" is voor gemeenten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van statushouders. De voorrang die zij deze woningzoekenden kunnen geven, is "een belangrijk instrument" om te kunnen voldoen aan die taak. Als dat wegvalt, kunnen statushouders mogelijk nog minder makkelijk wegkomen uit opvanglocaties, waardoor het opvangen van asielzoekers nog moeilijker wordt.
Nu het voorstel ook ongrondwettelijk blijkt, concludeert de VNG dat de wet "geen succes gaat worden".
