ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wennemars zwaar aangeslagen na 'onmogelijke' herkansing op 1000 m

Sport
door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 21:11
anp110226213 1
MILAAN (ANP) - Joep Wennemars vindt het "ontzettend kwalijk" dat hij slechts een half uur rust kreeg voordat hij bij de Winterspelen in Milaan opnieuw moest rijden. "Dat is onmogelijk", zei Wennemars woensdagavond bij de NOS na de 1000 meter waarin hij vijfde werd.
Wennemars werd tijdens zijn rit op de Olympische Spelen gehinderd door de Chinees Ziwen Lian. Wennemars kreeg later een herkansing, maar wist zich niet te verbeteren. Hij keek zwaar aangeslagen terug. "Het is niet te geloven. Ik heb voorrang. Ik rij mijn eigen lijn en word omver gebeukt", zei Wennemars. "Mijn olympische droom is naar de kloten."
loading

POPULAIR NIEUWS

2c408410-0697-11f1-9c2e-13936a78ae9c

Vader schiet dochter dood na ruzie over Trump en gaat vrijuit

Scherm­afbeelding 2026-02-11 om 06.57.44

Sarah Ferguson is in de Verenigde Arabische Emiraten en beraamt een verbluffende comeback

Schermafbeelding202026-02-1020224026

Totale aftakeling Ferry Doedens in docu vastgelegd: ‘Crypto heeft hem in de macht’

259792803_m

Belg, die dronken, met zijn gsm in de hand en met 212 kilometer een jong gezin dood rijdt – hoeft niet naar de gevangenis.

Scherm­afbeelding 2026-02-11 om 08.11.07

Glennis Grace weer in gevecht. Dit keer met een wandelstok

170191664_m

Waarom juist jouw voeten ijskoud zijn (en wat er wél helpt)

Loading