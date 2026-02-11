Wennemars zwaar aangeslagen na 'onmogelijke' herkansing op 1000 m

MILAAN (ANP) - Joep Wennemars vindt het "ontzettend kwalijk" dat hij slechts een half uur rust kreeg voordat hij bij de Winterspelen in Milaan opnieuw moest rijden. "Dat is onmogelijk", zei Wennemars woensdagavond bij de NOS na de 1000 meter waarin hij vijfde werd.

Wennemars werd tijdens zijn rit op de Olympische Spelen gehinderd door de Chinees Ziwen Lian. Wennemars kreeg later een herkansing, maar wist zich niet te verbeteren. Hij keek zwaar aangeslagen terug. "Het is niet te geloven. Ik heb voorrang. Ik rij mijn eigen lijn en word omver gebeukt", zei Wennemars. "Mijn olympische droom is naar de kloten."