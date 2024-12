Waterpoloërs na zege op Turkije naar kwartfinales World Cup

ISTANBUL (ANP) - De waterpoloërs hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het toernooi om de World Cup in Istanbul gewonnen. In een moeizame wedstrijd won de ploeg van bondscoach Harry van der Meer met 16-15 van gastland Turkije. Oranje heeft zich met die zege als groepswinnaar geplaatst voor de kwartfinales. Malta is vrijdag de tegenstander.

Het Nederlands team overrompelde Slowakije woensdag met 21-13, maar Turkije was een lastigere tegenstander. Na een gelijke stand van 8-8 halverwege leidden de Turken na de derde periode met 11-10. Onder aanvoering van uitblinker Sebastian Hessels boog de ploeg de achterstand in de vierde periode nog om tot een nipte overwinning.

Hessels scoorde vijf keer. Ook Kas te Riele was goed voor vijf treffers.

De twee finalisten van het toernooi in Istanbul kwalificeren zich voor de Super Final van de World Cup die in april 2025 wordt gehouden in Berlijn.