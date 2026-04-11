Waterpoloërs verliezen in World Cup opnieuw van Servië

ALEXANDROUPOLIS (ANP) - De Nederlandse waterpoloërs hebben in de World Cup hun vijfde nederlaag geleden. De ploeg van bondscoach Branko Mitrovic wist voor de tweede keer dit toernooi niet van Servië te winnen. In de 'verliezerspoule' werd het 16-12.

Nederland begon het toernooi om de World Cup maandag in de reguliere poule met een verliespartij tegen de Servische ploeg (11-15). Daarna waren ook Hongarije en Griekenland te sterk. In de zogenoemde verliezerspoule wist het Nederlandse team vervolgens ook niet te winnen van Kroatië.

Zondag nemen de Nederlandse waterpoloërs het in die poule nog op tegen de Verenigde Staten. De winnaar van de verliezerspoule plaatst zich alsnog voor de superfinale van de World Cup in juli in het Australische Sydney.