ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Israël: meer dan 200 Hezbollah-doelen geraakt in 24 uur

door anp
zaterdag, 11 april 2026 om 17:18
TEL AVIV (ANP/AFP) - Israël heeft de afgelopen 24 uur meer dan tweehonderd Hezbollah-doelen in Libanon aangevallen, zegt het leger. Onder de doelen waren raketwerpers.
"In de voorbije 24 uur heeft de IDF meer dan tweehonderd Hezbollah-terreurdoelen in Libanon getroffen. De Israëlische luchtmacht gaat verder met de aanvallen op Hezbollah-infrastructuur en met het ondersteunen van de grondtroepen in Zuid-Libanon", zo luidt de verklaring.
Libanese media meldden eerder op zaterdag dat er meerdere doden zijn gevallen door Israëlische aanvallen, onder wie hulpverleners.
Op vrijdag zei de Libanese regering dat er komende week een ontmoeting tussen Libanon en Israël staat gepland in Washington over een staakt-het-vuren.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading