Waterpoloster Wolves stopt bij Nederlands team

EDE (ANP) - Iris Wolves stopt bij het Nederlands waterpoloteam. De 30-jarige waterpoloster maakte deel uit van het team dat brons veroverde bij de Olympische Spelen van Parijs deze zomer.

Wolves debuteerde in 2017 bij het Nederlandse team. Ze was onderdeel van de ploeg die in 2018 en in 2024 de Europese titel veroverde en van de ploeg die in 2023 wereldkampioen werd. De waterpoloster blijft wel bij Polar Bears spelen.

"Na zeven jaar met heel veel plezier te hebben gespeeld bij het Nederlandse team komt er een einde aan mijn topsportcarrière", schrijft ze op LinkedIn. "Ik kijk met veel trots en dankbaarheid terug op dit geweldige avontuur. Nu voelt het goed om een ander pad in te slaan."

"Iris heeft het waterpoloteam veel gebracht met haar persoonlijkheid en kwaliteiten", reageert technisch directeur Arno Havenga op waterpolo.nl. "We hebben genoten van de jaren dat Iris het Nederlandse team vertegenwoordigde. Ik wens haar het allerbeste bij Polar Bears en met haar maatschappelijke carrière."