Waterpolosters boeken in Parijs belangrijke zege op Hongarije

PARIJS (ANP) - De waterpolosters zijn het olympisch toernooi in Parijs sterk begonnen. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis won met 10-8 van Hongarije, dat gold als de zwaarste tegenstander in de poule. Lola Moolhuijzen en Bente Rogge maakten met treffers in de laatste minuut het verschil. Rogge was zelfs drie keer trefzeker in de wedstrijd.

Het duel was beladen, want de Hongaarse ploeg had Oranje op het WK begin dit jaar in Doha uit de halve finales gehouden. De periodestanden in het Aquatics Centre van Parijs waren 4-2, 0-1, 2-3 en 4-2. De volgende tegenstander is maandag China. De eerste twee in de poule verzekeren zich van een plek in de kwartfinales.